Литвин: необходимо правительство народного доверия

Председатель фракции Блока Литвина, председатель Народной партии Владимир ЛИТВИН считает, что для преодоления кризиса необходимо, чтобы власть и общество осознала глубину падения украинской экономики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Народной партии, об этом В.ЛИТВИН заявил во время рабочей поездки в Ивано-Франковск.

“Сегодня экономический кризис усиливается политическим кризисом, который уже достиг апогея. Необходимо, чтобы в Украине было обеспечено функционирование стабильной и ответственной власти. Политикам нужно отказаться от того, чтобы в этой сложной для нации ситуации пытаться переиграть друг друга”, - заявил депутат.

По его мнению, необходимо сформировать правительство народного доверия, потому что “если не будет понимания и поддержки людей, никакие действия не достигнут нужного результата”.

Комментируя ситуацию в банковской сфере, лидер Народной партии отметил, что в первую очередь нужно “позаботиться о гражданах, большинство из которых не имеет больших счетов в банках”. “Зарплаты людям едва хватает на скромный стол и оплату коммунальных услуг. Государство должно защитить их от галопирующей инфляции за счет специальных выплат. Социальные выплаты поддержат самых бедных, и стимулировать спрос на продукцию национальных производителей”, – отметил политик.

По мнению В.ЛИТВИНА, для того чтобы в нынешних условиях “украинская экономика заработала”, необходимо развивать внутренний рынок, находить сбыт для продукции и делать все для того, чтобы люди не лишались рабочих мест.

Говоря о конкретных направлениях реализации антикризисных мер, В.ЛИТВИН отметил роль в этом подготовки к футбольному первенству Евро-2012.

«Евро-2012 требует выполнения огромного объема строительных работ по сооружению спортивных и туристических зданий и дорог. На этой работе нужно сосредоточить исключительно украинские возможности, украинские компании, украинских людей - дать им возможность работать и зарабатывать. Там, где это возможно, нужно максимально отказаться от услуг иностранных компаний”, - подчеркнул председатель Народной партии.