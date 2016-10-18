Возле Рады активисты развесили "трусы политиков", требуя своевременной подачи е-деклараций (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции повесили на веревке мужские и женские трусы, намекая, что политики, которые до сих пор не подали электронные декларации о доходах, являются трусами.

Они держат в руках плакаты: "Трусы, сдайте е-декларации", "Не тормози, декларируй", "Уровень страха превышает уровень дохода?", "Не будь трусом, подай е декларацию", "Каждому боягузнику - по подгузнику" и другие.

Читайте такжеНАПК назвало конечную дату подачи электронных деклараций

Организаторы акции сообщили, что цель мероприятия заключается в том, чтобы напомнить политикам, что они должны отчитываться перед обществом и что закон должны выполнять все.

Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин напомнил, что менее чем за две недели заканчивается время подачи электронных деклараций.

"По состоянию на сейчас подано чуть больше чем 9 тысяч ежегодных деклараций... деклараций ни президента, ни Кабинета министров, ни руководства Верховной Рады, как и руководителей фракций Верховной Рады. Всех тех людей, которые должны были показывать пример другим государственным служащим", - сказал Шабунин.

"Мы убеждены, что такое затягивание со сдачей деклараций имеет под собой две взаимосвязанные причины. Причина первая - не сдают декларации те, кто имеет, что скрывать, и те же люди, которые не сдают декларации, пряча от нас свои активы, делали и будут делать все возможное, чтобы уничтожить систему декларирования", - отметил Шабунин.

Также он напомнил, что за несвоевременную подачу электронной декларации наступает уголовная ответственность в виде лишении свободы до двух лет.

"Мы требуем, чтобы электронные декларации были поданы, поданы вовремя, и в первую очередь, первыми лицами государства, министрами и народными депутатами", - заявил Шабунин.

Организаторы акции “трусы”, сдайте е-декларацию!” подчеркивают, что е-декларации не подают те, кому есть что скрывать. pic.twitter.com/27zkyi7mHl — ЧЕСТНО (@chesno_movement) October 18, 2016

Как сообщал УНИАН, систему е-декларирование запустили соответствии с законом "О предотвращении коррупции" в полночь 1 сентября. С 1 сентября расширенные электронные декларации в течение 60 дней должны представить чиновники, занимающие ответственные и особо ответственные должности: президент и премьер-министр с советниками и помощниками, члены Кабмина, заместители министров, члены Нацкомиссии и Антимонопольного комитета, председателя Фонда госимущества и НБУ и их заместители, народные депутаты, государственные служащие категории "А" или "Б", судьи, прокуроры и следователи, руководители, заместители руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, военные должностные лица высшего офицерского состава.