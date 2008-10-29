Парламент решил сегодня работать до упора

Верховная Рада Украины сегодня будет работать до тех пор, пока не рассмотрит все вопросы, внесенные в повестку дня.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 398 народных депутатов из 445, зарегистрированных в сессионном зале.

При этом председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК отметил, что все вопросы будут рассмотрены в первом чтении.

Как правило, в среду проходит лишь утреннее пленарное заседание ВР.