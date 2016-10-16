В Черногории по подозрению в подготовке терактов во время выборов задержали 20 сербов

В частности, полиция вменяет им подготовку вооруженных нападений на государственные учреждения и государственных служащих после закрытия избирательных участков вечером, передает Deutsche Welle.

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Вместе с тем премьер-министр Сербии Александар Вучич заявил информагентства Tanjug, что у него нет информации о задержании сербов в соседней стране. Эти новости он охарактеризовал как "странные".

Как известно, отношения между Сербией и Черногорией остаются напряженными после того, как в 2006 году Черногория вышла из государственного образования Республика Сербия и Черногория и провозгласила независимость.

Черногория признала независимость республики Косово, которую Сербия считает своей территорией. Кроме того, действующий премьер-министр Черногории Мило Джуканович придерживается ориентации на НАТО.

Сербия же традиционно считается склонной к дружественным отношениям с Россией.