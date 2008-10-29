Тимошенко отменила заседание Кабмина и свою пресс-конференцию

Заседание правительства, которое планировалось провести сегодня, перенесено на четверг, 30 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

Пресс-конференцию премьер-министра Юлии Тимошенко, которая должна была состояться в 14.00, также отменили.

В пресс-службе не уточнили причин перенесения заседания. Однако заявили, что после завтрашнего заседания правительства состоится пресс-конференция премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО. О времени проведения пресс-конференции пресс-служба сообщит позже.