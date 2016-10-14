"Азов" создал политическую партию
18:09, 14 октября 2016Политика
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Соответствующее решение было принято на съезде в Киеве 14 октября, "за" проголосовали 284 из 292 делегатов, 5 делегатов были против.
Главой партии сроком на 4 года избран внефракционный нардеп Андрей Белецкий / Фото УНИАН
Гражданский корпус "Азов" создал политическую партию "Национальный корпус".
Соответствующее решение было принято на съезде в Киеве 14 октября, "за" проголосовали 284 из 292 делегатов, 5 делегатов были против.
Партия "Нацкорпус" создана путем переименования партий "Гражданское движение "Честные дела" и "Патриот Украины ", сообщает «Украинская правда».
Главой партии сроком на 4 года избран внефракционный нардеп Андрей Белецкий.
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