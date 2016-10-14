"Азов" создал политическую партию

Соответствующее решение было принято на съезде в Киеве 14 октября, "за" проголосовали 284 из 292 делегатов, 5 делегатов были против.

Гражданский корпус "Азов" создал политическую партию "Национальный корпус". Соответствующее решение было принято на съезде в Киеве 14 октября, "за" проголосовали 284 из 292 делегатов, 5 делегатов были против. Партия "Нацкорпус" создана путем переименования партий "Гражданское движение "Честные дела" и "Патриот Украины ", сообщает «Украинская правда». Главой партии сроком на 4 года избран внефракционный нардеп Андрей Белецкий.

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