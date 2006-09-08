Генпрокуратура знает, где, когда и как отравили Ющенко

Генеральной прокуратуре Украине известно время, место и обстоятельства отравления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генпрокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

Он уточнил, что это произошло 4 или 5 сентября, скорее, 5 сентября, при обстоятельствах, о которых известно.

Также генпрокурор отметил, что диоксин попал в организм В.ЮЩЕНКО с пищей.

По словам А.МЕДВЕДЬКО, осталось лишь доказать, кто является исполнителем этого преступления. Над этим прокуратура сейчас работает вместе со Службой безопасности Украины.

Прокурор, по результатам проведенных следственных экспертиз, отбросил версию о вероятности неправильного лечения Президента Украины.

А.МЕДВЕДЬКО также сообщил, что проведенная Генпрокуратурой дополнительная экспертиза качества диоксина, выявленного в крови В.ЮЩЕНКО, установила, что его произвели в России, США или Великобритании. По словам генпрокурора, препараты этой группы изготовляются в ограниченном количестве предприятиями, которые занимаются производством этаноловых соединений в США, Великобритании или России.

А.МЕДВЕДЬКО также заявил, что Генпрокуратура уже вытребовала образцы вышеупомянутых диоксинов российского и американского производства и назначила судебно-химическую экспертизу "на предмет идентификации диоксина, которым был отравлен ЮЩЕНКО".

Справка УНИАН. 10 сентября 2004 года В.ЮЩЕНКО прибыл в австрийскую клинику "Рудольфиннерхаус", где ему был установлен диагноз "острый панкреатит" с осложнениями, вызванными отравлением токсинами. Согласно заключению врачей австрийской клиники, ухудшение здоровья В.ЮЩЕНКО 6 сентября было вызвано "тяжелой вирусной инфекцией и химическими веществами, которые обычно не содержатся в продуктах питания".

11 декабря руководитель австрийской клиники "Рудольфинерхаус" Михаэль ЦИМПФЕР сообщил, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксинами.

Позже лаборатории Нидерландов, Германии и Швейцарии подтвердили, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином.

Расследование дела об отравлении В.ЮЩЕНКО до сих пор не завершено.