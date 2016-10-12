Аваков: Французский президент много на себя берет

Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

По словам главы МВД, президент Франции Франсуа Олланд, выступая сегодня в ПАРЕ, высказал абсолютно неприемлемые для Украины вещи. "Он потребовал сначала проведения выборов на Донбассе, и лишь затем вывода оккупационных войск России с украинской земли и возвращение контроля Украины за украино-русской границей. Он хочет выборы сразу после прекращения огня и разведения войск", - написал Аваков.

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При этом министр напомнил, что несмотря на уже действующее "прекращение огня", на Донбассе продолжаются обстрелы со стороны боевиков, от которых гибнут украинские военнослужащие.

"Французский президент много на себя берет! Сначала безобразные высказывания министра иностранных дел Франции Эро во время визита в Украину, теперь президент Олланд. (...) И я говорю Вам, господин Олланд, не смейте указывать нам отдавать территории Украины и миллионы жизней наших граждан - под путинский режим, потому что так вам кажется удобным", - заявляет Аваков.

"Вы, как представитель великой Франции, взялись от имени демократической Европы остановить агрессора, напавшего на Украину – так делайте это, а не предавайте Украину, откупаясь от Путина разделом нашей страны! Не продавайте на вульгарной политической ярмарке крупнейший европейский народ, вышедший за идеалы европейских общечеловеческих ценностей на Майдан и отдавший за это жизни своих лучших сынов и дочерей", - пишет глава МВД.

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Аваков провел исторические параллели с 30-ми годами прошлого века, когда "умиротворительная" политика европейских лидеров привела к оккупации европейских государств Гитлером. Также, он призвал Олланда посмотреть на действие русского "гибридного мира", которое сейчас наблюдается в Сирии и не ждать, пока это дойдет до границ Франции.

"Ваши предложения и трактовки урегулирования войны на Донбассе - не приемлемы и возмутительны для любого настоящего украинца. Уступив Путину Украину – Вы потеряете Европу, потеряете собственную свободу. Не тешьте себя иллюзиями – создайте реальный антипутинский демократический фронт свободных людей, и не умиротворяйте агрессора", - подытожил Арсен Аваков.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 11 октября президент Франции Франсуа Олланд заявил, что невыполнение Минских договоренностей приведет к созданию замороженного конфликта на востоке Украины.

Он отметил, что главной целью Минских договоренностей является установление мира, восстановление территориальной целостности Украины. Для этого, по словам Олланда, "необходимо провести выборы, необходимо обеспечить этот процесс". "И уже в завершение этого процесса правительство, украинская власть могли бы вернуть контроль над своими границами", - добавил французский президент.