Комиссар Совета Европы отменил визит в Москву, назвал причину

Визит должен был состояться на третьей неделе октября, передает "ЕвроПравда".

"С глубоким сожалением я должен сообщить, что этот визит не состоится из-за неприемлемых ограничений, которые российская власть хотела наложить на мою программу", - говорится в сообщении.

В частности, его визит был ограничен лишь Москвой, на которую выделялось около 48 часов и только один полный рабочий день. По его словам, этого недостаточно для проведения предметного визита в страну.

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"В соответствии с институциональными положениями моего мандата, государства-члены должны содействовать независимому и эффективному выполнению моих функций, в том числе по содействию моим контактам и предоставлять информацию в соответствии с моей просьбой. Как я уже говорил российской власти, очень тревожно и очень обидно, что эти требования не выполняются властями Российской Федерации сегодня", - заявил Муйжниекс.

При этом он выразил надежду на изменение позиции российской власти и возобновление полноценного сотрудничества с его офисом.