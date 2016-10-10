Порошенко посетит Варшаву 2 декабря - руководитель нацобороны Польши

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Солох сказал на совместной пресс-конференции с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым в Киеве.

Как отметил руководитель нацбезопасности Польши, сегодня он уже провел встречу с Порошенко.

"Наше сотрудничество наших служб является отражением того сотрудничества, которое установлено на высшем уровне между нашими президентами, и подтверждением этому является визит президента Анджея Дуды, совершенный им по случаю 25-годовщины независимости Украины", - заметил Солох.

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"Мы ожидаем господина президента Порошенко в начале декабря в Польше", - добавил руководитель нацбезопасности Польши.

При этом он сказал, что Порошенко посетит Польшу 2 декабря, и для него эта дата не является случайной.

"2 декабря - это тот день, когда Польша первой из стран признала независимость Украины", - заявил Солох.