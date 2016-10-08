Порошенко пригласил будущего Генсека ООН посетить Украину

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Порошенко выразил убеждение, что в качестве Генерального секретаря Антониу Гутерреш будет демонстрировать принципиальную позицию в отстаивании целей и принципов Устава ООН и сосредоточит свою деятельность на обеспечении международного мира и безопасности.

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"Президент Украины также поблагодарил Антониу Гутерриша за его активную позицию во время пребывания на посту Верховного комиссара ООН по делам беженцев в отношении гуманитарного кризиса на Донбассе, вызванного российской агрессией", - зазначається в повідомленні.

В свою очередь, Антоніу Гутерреш заверил в своей преданности принципам и нормам Устава ООН, а также отдельно поблагодарил Украину за оказанную в рамках Совета Безопасности ООН поддержку его кандидатуре на эту высокую должность.

Петр Порошенко пригласил Антониу Гутерреша осуществить визит в Украину при ближайшем случае.

Как сообщал УНИАН, 6 октября 2016 Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, которой рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН назначить кандидата от Португалии Антониу Гутерриша на должность Генерального секретаря ООН.