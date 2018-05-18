События недели: версия читателей УНИАН – США и Россия бьют горшки, а Фьюри ломает комедию

Уходящая неделя прошла под звуки разбитых горшков, которыми швырялись друг в друга США и Россия после провала перемирия в Сирии. Обе стороны окончательно скатились до риторики худших времен Холодной войны, и судя по всему, выйдут из нее не скоро. Администрация Обамы, крайне раздосадованная провалом перемирия в Сирии, начала намекать, что рассматривает все варианты, вплоть до нанесения авиаударов по войскам режима Асада. В свою очередь, засевшие в Кремле скрепоносцы окончательно пошли вразнос и притащили в Сирию очередной комплекс ПВО, попутно заявив, что будут сбивать любые неопознанные объекты. В ответ на это вашингтонские генералы, давно рвущиеся показать, что не зря едят свой хлеб, заявили, что война с Россией или Китаем практически неизбежна. По их словам, она будет крайне кровавой, но недолгой.

Казалось бы, дно уже пробито, но в России поймали кураж, решили на этом не останавливаться и подняли ставки повыше. После обмена такими «любезностями» Путин объявил, что РФ выходит из соглашения с США по утилизации оружейного плутония. Само соглашение между РФ и США об утилизации плутония может быть восстановлено, только если американская сторона выполнит ряд заведомо невыполнимых условий. Думаю, узнав об этих условиях, в Вашингтоне сначала опешили, потом долго смеялись, а потом крепко задумались об адекватности московских «партнеров». По мнению Кремля, США должны отменить закон Сергея Магнитского, все санкции в отношении России, компенсировать потери от этих санкций, а в довесок сократить инфраструктуру НАТО в Европе. Наших читателей впечатлил этот перечень – читать сие и правда весело.

Если с адекватностью россиян все понятно, то к самому списку есть вопросы. Все это время боготворящим телеящик и Путина россиянам объясняли, что санкции им только во благо. А тут вдруг их отменять зачем-то надо. Да еще и потери какие-то компенсировать. Впрочем, уверен, Киселев и Соловьев быстро объяснят недоуменным телезрителям, в чем тут дело, и они продолжат пребывать в сладком пропагандистском тумане.

В Москве, тем временем, ФСБ совершила очередную спланированную провокацию и задержала украинского корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки. Решив не мелочиться, они сразу же присвоили ему звание полковника ГУР Минобороны Украины и повесили статью «шпионаж». Пресс-секретарь Путина назвал это «обычной работой спецслужб», а сам Сущенко заявил, что невиновен и будет бороться. Защищавший ранее Савченко адвокат Марк Фейгин уже признал, что дело плохо и спасти его подопечного может только общественная шумиха. Судя по всему, антиукраинская истерия в РФ потихоньку стала спадать, поэтому подконтрольным Кремлю спецслужбам срочно потребовался очередной украинский «шпион», «террорист» или «правосек». Как говорится, был бы украинец, а «статья» найдется. Наша аудитория продолжает следить за делом Сущенко, как и наша редакция.

На этой неделе украинцы также внимательно наблюдали за комедийным сериалом «Как Фьюри бегает от Кличко». Практически каждый день мир бокса сотрясали новости о Тайсоне Фьюри, который участвует в допинг-скандале, отменяет бои, страдает депрессией, пьет и употребляет кокаин. Параллельно он заявляет, что уходит из бокса, а через несколько часов объявляет это шуткой. У Владимира Кличко, который из-за британца не боксировал уже почти год, похоже, лопнуло терпение. Он заявил, что окончательно отказывается от проведения боя с Фьюри, который, по его словам, «тащит бокс в болото».

После очередной волны повышения тарифов и в ожидании отопительного сезона читатели также активно интересовались разъяснениями Минюста, в каком случае из-за долгов по коммуналке могут конфисковать жилье. Спешу всех успокоить, министр юстиции заверил, что это все – мифы, и никто ничего конфисковывать не будет. И если с этим вопросом стало как-то все понятнее, то вот откуда простым украинцам брать средства на оплату драконовских тарифов, никто пока не объяснил.

Тем не менее, ряд важных сообщений наши читатели все-таки своим вниманием обошли. Основное, пожалуй, – это продление Радой моратория на продажу земли до 2018 года, вопреки прямому требованию МВФ. А свободный рынок земли – одно из условий выделения четвертого транша кредита Украине. Ну, да Бог с ним, с траншем. Проблема в том, что одна из важнейших в стране экономических реформ опять стала жертвой популизма и политических интриг. Говорят, что таким образом коалиция БПП-НФ выбила один из козырей Тимошенко, которая, как явная противница продажи земли, планировала строить на этом свою пиар-кампанию и критиковать власть.

Не заинтересовал украинцев и анонсированный Минздравом перевод системы здравоохранения на страховую модель уже с 2017 года. А там много всего интересного. По словам чиновников Минздрава, украинцы смогут свободно выбирать семейного врача и педиатра для своих детей и заключать с ними прямые договора с четко прописанным объемом услуг, гарантированных и оплаченных государством. Не совсем только понятно, как именно все это будет происходить и откуда будет браться финансирование.

Проигнорировали читатели и довольно знаковое сообщение о том, что, несмотря на все очевидные факты и итоги расследования, большинство россиян не верит в причастность Кремля к уничтожению малайзийского «Боинга» и гибели почти трех сотен невинных людей. Большинство жителей РФ склонны думать, что лайнер над Донбассом был сбит при участии украинских военных или западных спецслужб. В причастность к атаке на самолет боевиков "ДНР" и "ЛНР" либо российских спецслужб верят всего 4% и 1% опрошенных русских. От этого становится очень грустно и одновременно тревожно.

Желаю всем критического мышления и разумного потребления информации, чтобы не уподобиться тому «большинству» россиян, которое очень любит разговаривать с телевизором и безгранично ему доверяет!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН