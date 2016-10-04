В Минобороны РФ официально подтвердили развертывание С-300 в Сирии

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.

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По его словам, задача комплекса — обеспечить безопасность военно-морской базы в Тартусе и находящихся в прибрежной зоне кораблей оперативного соединения ВМФ России от возможных угроз с воздуха.

"Напомню, что С-300 – это исключительно оборонительная система и никому не представляет никакой угрозы. Более того, ранее, как вам известно, в регионе находилась аналогичная система в морском исполнении – комплекс "Форт", которым оснащён гвардейский ракетный крейсер Черноморского флота "Москва", — подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, телеканал Fox News со ссылкой на слова американских чиновников сообщил, что Россия развернула систему SA-23 "Гладиатор" в Сирии - впервые за пределами территории своей страны.