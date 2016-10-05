Внедрение страховой медицины в Украине начнется в 2017 году – Минздрав

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения, трансформация системы стартует с запуска семейной медицины европейского образца на базе имеющегося первичного звена украинской системы здравоохранения (поликлиники, амбулатории, центры первичной медико-санитарной помощи).

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил, что за прошедшие в Украине 25 лет был разработан 21 законопроект о введении страховой медицины.

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"Многие из них предусматривали создание крупных бюрократических структур или перенаправление бюджетных потоков в чьи-то карманы – к счастью, Верховная Рада не позволила этого. Цель нашей команды – начать запускать страховую модель медицины на практике уже в 2017 году, и мы нашли способ сделать это с минимальными и понятными всем изменениями в законодательстве", – сказал Ковтонюк.

По его словам, украинцы смогут свободно выбирать семейного врача и педиатра для своих детей и заключать с ним прямые договора с четко прописанным объемом услуг, гарантированных и оплаченных государством.

"В случае, если пациента не удовлетворяет семейный врач, он сможет его поменять. Семейные врачи будут выдавать справки в детский сад, школу, бассейн. Привязка к месту жительства отменяется. Наша цель – врач каждой семье. Семейный врач должен стать агентом семьи в системе здравоохранения, направлять, следить за здоровьем и обеспечивать всю первичную диагностику. Семья должна ему доверять, а для этого врач должен быть мотивирован прежде всего финансово", – сказал Ковтонюк.