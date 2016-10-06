Россияне не верят, что их страна причастна к катастрофе МН17 - социологи

Большинство россиян склонны думать, что малайзийский "Боинг" над Донбассом был сбит при участии украинских военных или западных спецслужб. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Так, половина респондентов (50%) считает МН17 жертвой "нападения украинских военных". С предположением о виновности западных спецлужб согласны 14% опрошенных. Терактом называют произошедшее 8% респондентов.

Версии о причастности к атаке на самолет боевиков "ДНР" и "ЛНР" либо российских спецслужб "в народе" крайне непопулярны: о том, что в них верят, сказали, соответственно, 4% и 1% опрошенных.

Социологи также отметили, что к настоящему моменту катастрофа получила крайне широкий резонанс в российском обществе: о ней слышали почти все жители страны.

Об отчете международной следственной группы, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории, из "Бука", привезенного из России, уже известно 64% россиян. При этом каждый пятый (21%) не видит значимых последствий для России в связи с выводами комиссии по расследованию инцидента, две пятых (40%) затруднились сказать, может ли оно как-то повлиять РФ и ее граждан.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел России сообщило послу Нидерландов, что обнародованные 28 сентября промежуточные результаты расследования сбития малайзийского авиалайнера MH17 "не могут быть признаны Россией удовлетворительными".

Нидерланды, возмущенные реакцией России на результаты, которые были обнародованы Совместной следственной группой по расследованию катастрофы "Боинга" рейса МН17 "Малайзийских авиалиний", вызвали российского посла.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в докладе международной группы по результатам расследования катастрофы МН17 нет доказательств вины России. Также в МИД России прокомментировали отчет Объединенной следственной группы о крушении Boeing 777 на Донбассе, назвав "предвзятыми" доказательства о причастности РФ к гибели рейса. Министерство иностранных дел РФ и Министерство обороны РФ поставили под сомнение профессионализм и независимость результатов расследования.

Совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", ввезенным в Украину из России, с подконтрольной боевикам территории Донбасса. Читайте также Кремлевская критика отчета по MH17 изменит тон отношений между Нидерландами и Россией - посол Украины В международную совместную следственную группу входят представители пяти стран – Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины.