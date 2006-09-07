Рыбачук уверен, что только широкая коалиция удовлетворит всех украинцев

Глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК считает, что антикризисная коалиция не отражает интересы населения всей Украины и только широкая коалиция с участием блока «Наша Украина» сможет объединить страну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.РЫБАЧУК сообщил сегодня на пресс-конференции в Алуште.

«Если коалиция останется в формате Партия регионов и еще две маленькие фракции (КПУ и СПУ – УНИАН), то это не объединение страны, не правительство национального единства. Этому правительству будет сложно проводить работу в парламенте», уверен О.РЫБАЧУК.

Как утверждает глава Секретариата, вхождение «Нашей Украины» в состав новой коалиции будет содействовать объединению Украины, а также станет гарантией выполнения основных тезисов Универсала национального единства. О.РЫБАЧУК также подчеркнул, что «Наша Украина» сейчас ведет активные переговоры с представителями фракций, создавших антикризисную коалицию, а не борется за должности.