Памятник жертвам нацизма в Ивано-Франковске будет на месте гестапо

В Ивано-Франковске построят стелу памяти жертв нацизма. Об этом сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковского областного совета.

С просьбой к председателю облсовета Игорю ОЛИЙНЫКУ о необходимости установления такой стелы обратился руководитель Ивано-Франковского областного отделения Украинского союза узников - жертв нацизма Роман КУБИЦКИЙ, который просит выделить из областного бюджета в следующем году 90 тыс. гривен на изготовление стелы на увековечения памяти прикарпатцев, ставших жертвами нацизма. Стелу планируют установить на Валах областного центра, где в годы Второй мировой войны находилось гестапо. По словам Р.КУБИЦКОГО, проект стелы согласован с художественным советом областного отдела архитектуры. Председатель облсовета И.ОЛИЙНЫК одобрительно откликнулся на инициативу областного отделения Украинского союза узников - жертв нацизма относительно памятной стелы, установление которой, по его словам, “неоправданно затянулось больше чем на шесть десятилетий”.

Руководитель облсовета заверил Р.КУБИЦКОГО, что необходимые средства будут, и община края достойно увековечит своих земляков, которых в годы минувшей войны уничтожили фашистские оккупанты.

Во время нацистской оккупации в Прикарпатье было замучено свыше 224 тысяч лиц гражданского населения. В настоящее время в области проживает 2,5 тысячи жертв нацизма.