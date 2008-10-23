Когда Украине дадут ПДЧ - самый оптимистичный прогноз

По самому оптимистичному прогнозу, Украина может получить План действий относительно членства в НАТО на юбилейном саммите Альянса в апреле 2009 года.

Об этом заявил научный директор Института евроатлантического сотрудничества Александр СУШКО сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной завершению ІІІ этапа проекта “Общественная поддержка ПДЧ Украине”.

Эксперт отметил, что из-за внутриполитических противоречий и объявление в Украине досрочных парламентских выборов, шансы получения страной ПДЧ в декабре 2008 года являются минимальными. Вместе с тем, он отметил, что еще остается “узкое окно” реализовать эту цель. Как он объяснил, после проведения досрочных парламентских выборов (если такие состоятся), в Верховной Раде может быть сформировано пронатовское большинство, которое должно принять решение на евроатлантическую интеграцию страны.

“При таких условиях будет существовать теоретическая и вполне логическая возможность получения Украиной ПДЧ на юбилейном саммите НАТО, который состоится в апреле 2009 года в Германии и Франции. Это будет торжественное событие. В связи с чем выглядело бы уместным и символическим – об этом многие говорят и в НАТО – предоставить Украине и Грузии ПДЧ. Однако никаких гарантий нет, и мы должны это понимать”, - сказал А.СУШКО.