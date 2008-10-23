В БЮТ объяснили, почему они блокируют Раду

Причина блокирования фракцией БЮТ работы парламента связана с тем, что депутаты других фракций требуют в первую очередь рассмотреть законопроекты, касающиеся проведения досрочных выборов.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил депутат от фракции БЮТ Сергей МИЩЕНКО.

По его словам, такая позиция была озвучена представителями некоторых фракций во время согласительного совета у председателя ВР, на котором рассматривается вопрос о формировании повестки дня.

В то же время, по словам С.МИЩЕНКО, фракция БЮТ считает, что эти законопроекты не являются первоочередными. Он напомнил, что депутаты от БЮТ требуют, чтобы сначала был рассмотрен пакет антикризисных мероприятий.

«Сначала голосуем за антикризисные законы, внесенные Кабинетом министров, а затем за все остальные законы», - сказал С.МИЩЕНКО.