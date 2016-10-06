Визовый режим с Россией остановит поток диверсантов - нардеп НФ

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт", первый заместитель председателя Комитета по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец в комментарии журналистам.

"Визовый режим означает, что украинское государство, которое находится сейчас в состоянии войны с Россией, получит возможность контролировать, кто переходит украинскую границу. Пока мы получаем информацию об этом уже как постфактум. Это невозможно, это опасно для нашего государства в плане обороноспособности", - сказал он.

Читайте такжеПри наличии поддержки Парубий как можно быстрее вынесет в сессионный зал вопрос введения визового режима с Россией

"Поэтому мы хотим и имеем право четко определять, кто из граждан РФ хочет прибыть к нам в Украину, получить фамилии этих граждан, контролировать их пребывание и выезд - это в интересах нашей безопасности. Иначе мы постоянно будем получать диверсантов, которые здесь находятся, чтобы уничтожить наш покой, наш мир и нашу украинскую державу", - добавил народный депутат.

Представитель "Народного фронта" также опроверг обвинения некоторых политических сил, что "введение визового режима с Россией якобы ухудшит процесс обмена пленными".

"Эти вещи никак не соприкасающиеся с визовым режимом. Обменом пленными занимаются отдельные специалисты отдельных спецслужб и приобщенные к ним дипломаты, а визовый режим - это другой вопрос", - сказал Леонид Емец.

Читайте такжеКлимкин заявил о необходимости изучения рисков, которые могут возникнуть в случае введения визового режима с РФ

Народный депутат также выразил возмущение, что некоторые политики закрывают глаза на реальную войну с Россией.

"Они сидят в теплых кабинетах, кафе в городе Киеве, надеясь, что могут отсидеться. К сожалению, в реальной жизни так не бывает. Война приходит даже к тем, кто делает вид, что ее нет", - резюмировал представитель "Народного фронта".