СБУ намерена выявлять сепаратистов, подобных попавшим в общественный совет Мининформполитики

Об этом заявил председатель СБУ Василий Грицак на брифинге, комментируя ситуацию с двумя членами общественного совета при Министерстве информполитики, которые сотрудничали с террористическими организациями «ДНР» и «ЛНР».

«Именно Служба безопасности обнаружила этих двух лиц, которые имели отношение к созданию сепаратистских ресурсов так называемых «ДНР» и «ЛНР». Я не исключаю, что за этим стоят российские спецслужбы. Некоторые вещи указывают на то, что это целенаправленное продвижение в наши структуры лиц, которые имеют отношение к сепаратистским движениям в Российской Федерации. Мы ведем работу по выявлению таких людей в дальнейшем”, - сказал Грицак.

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Как сообщал УНИАН, СБУ задержала двух жителей Киева и Житомирской области, которые в течение длительного времени оказывали техническое содействие в трансляции на территории Украины террористического канала "Новороссия ТВ".

В Мининформполитики пояснили, что сепаратисты способствовали настройке прямого эфира, трансляции новостей и видеоматериалов, помогли организовать взаимодействие между подразделениями канала, проводили обучение лиц, которые занимались монтажом материалов и лично программировали необходимое для этого оборудование и программное обеспечение.

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Отмечается, что кроме того, они зарегистрировали и настроили трансляцию канала "Новороссия ТВ" на популярных видеохостингах.