США попытаются смягчить позицию Украины по Донбассу - СМИ

Об этом сообщают источники в окружении президента Украины Петра Порошенко, пишет ЛІГА.net.

По данным издания, сторонники таких компромиссов хотят передать администрации нового президента США позитивную с их точки зрения динамику по Донбассу - что одновременно должно помочь Хиллари Клинтон в предвыборной гонке.

Собеседники ЛІГА.net в окружении Порошенко приписывают эти слова вице-президенту США Джо Байдену, которые он якобы сказал украинскому лидеру, когда тот находился на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце прошлого месяца. Порошенко пришлось объяснять Байдену, что есть определенные красные линии, дальше которых Украина не может пойти - в силу внутренних причин.

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По словам собеседников в АП и МИД, вице-президент США попытался склонить Порошенко к компромиссам с Россией по сценарию, который был написан посредством переговоров в так называемом параллельном с минским форматом трэке - американско-российском, на двусторонних переговорах помощника госсекретаря США Виктории Нуланд и советника президента РФ Владислава Суркова.

Ближайшие две недели будут решающими для Украины, говорят в окружении Порошенко.

"Запад будет на нас давить. Нам будут выкручивать руки. В США хотят оставить позитивное наследие. Поэтому Нуланд сейчас полетела в Москву. На нас будут давить в ближайшие недели, навязывая откровенно неприемлемые для нас решения по дорожной карте", - цитирует ЛІГА.net высокопоставленного собеседника.

Как сообщал УНИАН, ранее Байден предупредил президента Петра Порошенко о риске снятия Европейским Союзом санкций против России в случае отсутствия прогресса в проведении реформ в Украине.