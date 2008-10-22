Ивано-Франковск замерзает из-за драконовских условий Газа Украины - мэр

Городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС заявляет, что отопительный сезон в городе не может начаться из-за "драконовских" условий договора с «Газ Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр заявил сегодня на брифинге.

В частности, по его словам, причиной отсутствия лимитов газа для городов Украины является «жесткая позиция России относительно газа, драконовские условия договора, которые предлагает ДАК «Газ Украины», и невозможность получить кредитные ресурсы для теплогенерирующих компаний».

В то же время мэр заверил, что не допустит «Алчевска» в городе. «Если вопросы лимитов газа для Ивано-Франковска не будут решены в ближайшие дни, придется принимать волевое решение о начале отопительного сезона, - сказал мэр. - Я понимаю, что пойду на определенные нарушения. Но я не буду рисковать здоровьем детей и людей».

В.АНУШКЕВИЧУС надеется, что Кабмин вмешается в ситуацию с отопительным сезоном. По его мнению, в настоящее время кто-то «сознательно загоняет теплогенерирующие компании в банкротство».

По информации городского председателя Ивано-Франковска, задолженность города за газ перед ДАК «Газ Украины» составляет 10,5-11 млн. грн. В то же время ЖЭО города задолжали ГКП «Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго» 9 млн. грн., КЭЧ - 4,6 млн. и население города - 21,6 млн. грн.

Как сообщалось, в Ивано-Франковске из-за отсутствия тепла в школах досрочно объявлены каникулы.

Дошкольные заведения в городе работают. Из 24 детских садиков тепло подается в 13 дошкольных заведений. Группы 11 детсадов обогреваются электрическими приборами.