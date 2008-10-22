НУ-НС хочет спасти Украину тем, из-за чего ВР разогнали в прошлый раз?

Заместитель председателя фракции «Наша Украина - Народная самооборона» Тарас СТЕЦЬКИВ призывает сформировать “бескоалиционное большинство” в Верховной Раде на основании личных заявлений народных депутатов.

Об этом говориться в заявлении депутата, переданном УНИАН.

Т.СТЕЦЬКИВ считает, что сегодня становится очевидным то, что Украина оказалась на краю политической бездны. “Если мы перейдем границу, страну ожидает общественный хаос, а само государство окажется на грани дезинтеграции и распада”, - отметил депутат.

По его мнению, выходов из "политического тупика" у страны всего два. В то же время Т.СТЕЦЬКИВ подверг критике первый вариант, предложенный Президентом Украины, - досрочные выборы. Депутат считает, что они приведут к хаосу и беззаконию в стране.

“Очевидно, что проведение выборов в нынешних кризисных условиях значит переложить ответственность с политической элиты на общество. При этом понятно, что Президент руководствовался далеко не национальными интересами, а своими персональными желаниями, в первую очередь - противостоянием с премьер-министром. Поэтому этот шаг главы государства считаю безответственным по отношению и к государству, и к людям”, - отмечает представитель НУ-НС.

По его словам, избирательная кампания, в случае ее проведения, станет “войной всех против всех, а территория Украины превратится в большое побоище”. Т. СТЕЦЬКИВ отмечает, что это снизит уровень доверия общества ко всем без исключения участникам выборов.

“Украина уже заплатила высокую цену за политическое противостояние элит. Остановилась ее интеграция в европейские структуры (страну словно двоечника оставили на второй год в вопросе подписания соглашения об ассоциации), практически сорвано присоединение Украины к ПДЧ относительно НАТО. Следующая цена – превращение страны в серую зону между ЕС и Россией”, - отмечает он.

Обращаясь к активистам досрочных выборов, в первую очередь Партии регионов, Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что на фоне раскола помаранчевых “вы имеете иллюзию взять власть, разделив желания своих лидеров с намерениями Президента", однако "в действительности будущая власть окажется фантомом. Она будет разрушена этим противостоянием, мировым экономическим кризисом и новой ценой на газ”.

Он также обращается к “тем своим друзьям, кто следует в фарватере” политики Президента: “Не всегда действия Президента и интересы Украины совпадают. В этом случае они не совпадают точно”.

Т. СТЕЦЬКИВ призывает не перекладывать дрязги и противостояние среди политиков на народ. “Украинский народ трудно спровоцировать на противостояние, но когда это, не дай Бог, произойдет, властные амбиции и капиталы многих могут превратиться в порох”, - отмечает депутат.

Он просит всех подняться над собственными амбициями, симпатиями и антипатиями, над партийным делением. “Считаю, выходом из сложившейся ситуации должно стать формирование бескоалиционного большинства в парламенте на основании личных заявлений народных депутатов и, соответственно, формирование внекоалиционного правительства национального доверия и принятие единой национальной программы выхода из кризиса, разработанного с участием большого бизнеса.

Отсутствие коалиции фракций не является непреодолимым препятствием, которое должно уничтожать парламент и разделить нацию на враждующие лагеря”, - отметил Т. СТЕЦЬКИВ.

Напомним, что поводом для начала БЮТом предыдущей кампании (образца 2007 года) по роспуску Верховной Рады стал именно “индивидуальный дрейф” нардепов между фракциями, благодаря чему регионалы пытались собрать конституционное большинство (300 голосов) под своим руководством.