Янукович поставил себе задачу – убрать Тимошенко

12:54, 22 октября 2008
Политика
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Лидеру ПР надоел "спекаткль"

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО нужно немедленно отстранить от власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал сегодня в эфире государственной телерадиокомпании «Крым».

«Немедленно это правительство нужно отстранить от власти», - заявил лидер «регионалов».

По его словам, весь этот год Украину «лихорадит внутренний конфликт между Президентом и премьер-министром», а «неэффективная работа правительства на протяжении всего года привела к тому, что мы сегодня имеем».

«А что мы сегодня пожинаем? Катастрофический рост цен и рост инфляции», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, украинцы уже «потеряли все надежды», поэтому правительство надо менять.

«Эта власть, начиная с 2004-2005 года, когда они пришли к власти, показала, что она не способна эффективно работать. Она постоянно втягивает Украину в различные авантюры, как во внутренней политике, так и во внешней», - добавил лидер Партии регионов.

Он отметил, что правительство Ю.ТИМОШЕНКО поставило для себя одну цель – любой ценой удержаться у власти.

«Нет коалиции – все равно мы (правительство Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) будем у власти, не работает правительство эффективно – все без исключения виноваты в этом, кроме этого правительства и премьер-министра Украины, которая все время в белом… Вместо того, чтобы эффективно работать, она (Ю.ТИМОШЕНКО – УНИАН) демонстрирует все время Украине свои моды и свое красноречие… Этот спектакль уже давно надоел!», - сказал лидер Партии регионов.

По его словам, нынешняя власть показала, что, «кроме интриг, скандалов, кроме кризиса, кроме болтовни, и популизма, и авантюры», ни на что не способна.

«Мы поставили для себя задачу – это правительство убрать», - добавил В.ЯНУКОВИЧ.

 

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