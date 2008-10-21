В БЮТ хотят тушить пожар, а не кормить клоунов

Фракция БЮТ настаивает на первоочередном рассмотрении в парламенте антикризисных законопроектов, а не избирательных, заявил на пленарном заседании Верховной Рады лидер фракции Иван КИРИЛЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, необходимо «дать все возможные рычаги правительству для недопущения и минимизации кризиса в украинской экономике».

По словам И.КИРИЛЕНКО, необходимо наложить хотя бы на год мораторий на проведение любых выборов, а через год можно провести вместе и президентские, и парламентские выборы.

Как сказал лидер фракции БЮТ, в течение этого года нужно обойтись без «коалициады, спикериады и премьериады».

Он отметил, что, “когда горит дом, нужно гасить пожар, а не выяснять, кто старший в семье”.

По словам И.КИРИЛЕНКЛ, «уже всем очевидно, каким диким абсурдом и безумием в этой ситуации выглядят досрочные парламентские выборы”.

Он отметил, что за годы «политической смуты» в Украине сформировалась уже целая «индустрия проведения такого действа», как выборы. Как заявил И.КИРИЛЕНКО, можно наблюдать, как «оживилась огромная армия экспертов, аналитиков, социологов, политологов, разного рода внепартийных подносчиков снарядов, то есть тех, кто готов отстаивать какую угодно позицию или идею, поднимать чей угодно флаг, только бы за это побольше платили».

«А если вспомнить недешевых имиджмейкеров, пиарщиков, рекламистов и других клоунов-затейников, то набирается не одна тысяча таких энергичных господ, которые охотно получают в конвертах заработанное», - отметил лидер фракции БЮТ. По его словам, для них «выборы - это жатва».

«Нужно немедленно остановить этот театр абсурда, страна должна отдохнуть от политики и от политиков», - отметил И.КИРИЛЕНКО.