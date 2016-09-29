Порошенко уволил двух судей за нарушение присяги

Как сообщили в пресс-службе главы государства, представление об увольнении этих судей внес Высший совет юстиции.

«Установлено, что судья Волокитина в январе 2014 года при рассмотрении дела против участника Революции Достоинства и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей умышленно допустила нарушение закона, что вызывает сомнения в ее объективности, беспристрастности и добросовестности выполнения своих обязанностей, унижает авторитет судебной власти и является нарушением присяги», - говорится в сообщении.

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Высший совет юстиции также установил, что судья Матяш при рассмотрении ряда гражданских дел в 2012-2013 годах приняла предубежденные и незаконные судебные решения, что привело к неправомерному отчуждению имущества, в частности, принадлежащего государству.

Кроме того, сообщили в пресс-службе, президент уволил 6 судей в Донецкой, Винницкой и Кировоградской областях, городах Киеве и Севастополе в связи с истечением срока их полномочий и подачей заявлений об отставке или об увольнении с должности по собственному желанию.