Президент Германии назвал Бабий Яр уникальным местом ужаса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на траурной церемонии памяти жертв Бабьего Яра.

"В Бабьем Яру отряды особого назначения, тайная военная полиция и войска СС заставили своих жертв раздеться, отдать ценные вещи, отогнали их ударами к краю обрыва и расстреляли их: мужчин и женщин, детей и стариков - 33 771 человека только на протяжении двух дней", - сказал Гаук.

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Он подчеркнул, что прабабушка Кати Петровской является одной из тех жертв, которых "мы сегодня здесь оплакиваем". "Рассказ ее правнучки - это нечто особенное, нечто драгоценное. Спустя десятилетия после злодеяния, он возвращает жертве назад ее лицо, имя и образ", - заявил Гаук.

Он отметил, что сейчас потомки и родственники зависят от силы воображения, и поэтому есть необходимость в большей информации, чем просто цифры и факты, чтобы предаться воспоминаниям и скорби. "Поскольку мы стремимся понять: кто мы? И откуда происходим? И кто шел перед нами? Именно литературные свидетели, как мне кажется, создали предпосылку для нашего сегодняшнего почтения памяти", - сказал президент ФРГ.

"Тому, что мы сегодня знаем о Бабьем Яре, мы обязаны всем тем, кто преодолел нежелание знать и приуменьшение совершенного, и даже замалчивание в разные времена", - добавил Гаук.

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При этом он обратил внимание на личность Евгения Евтушенко, который в 1961 году "сломал табу, наложенное Советским Союзом на умышленное убийство своего еврейского населения".

"Бабий Яр - это уникальное место ужаса. Вплоть до отхода Вермахта из Киева в декабре 1943 года Бабий Яр остался местом казней. Бабий Яр стал массовой могилой не только для киевских евреев, но и для десятков тысяч советских военнопленных, психически больных, ромов, членов украинского национального движения. Все они стали жертвами национал-социалистской воли к уничтожению, которая не удовлетворилась убийствами, ведь даже воспоминания о них должны быть стерты", - подчеркнул Гаук.