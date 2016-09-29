В госбюджете на следующий год не учтены потребности общин - Палица

Об этом 29 сентября, во время пресс-конференции по результатам IX съезда "Украинского объединения патриотов – УКРОП", заявил председатель Волынского областного совета, член президиума политсовета Укропа Игорь Палица.

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«В моем понимании бюджет государства – это как в семье, когда глава семьи ставит себе задачу, что надо купить, продать или на чем следует сэкономить, чтобы удовлетворить желания своих родных. Семья нашего Кабмина – это вся Украина. Так вот, с Украиной никто не советовался. Областные советы, местные общины никто не спрашивал», – заявил Игорь Палица.

При этом политик подчеркнул, что в рамках децентрализации некоторые города увеличили свои бюджеты в несколько раз, в то время как небольшие области, где нет промышленного потенциала, имеют дыры в казне. «Например, бюджет развития Волынской области – 150 млн грн, бюджет развития Днепропетровщины – 2,5 млрд грн, Львовской – 2 млрд грн. О какие бюджеты мы говорим?» – подчеркнул укроповец.

Также председатель Волынского облсовета выразил сомнение в том, что средства, которые выделяются на усиление обороноспособности, расходуются прозрачно. "Я не думаю, что, когда власть выбирает, купить ему танк или выделить средства на школу в селе, она не может найти возможности поддержать школу. Это не бюджет, это профанация", – подчеркнул Игорь Палица.