The New York Times: Неправовое государство Владимира Путина

Тем не менее, как говорится в в редакционной статье на сайте газеты The New York Times, поведение Путина в Украине и Сирии нарушает не только правила, призванные сохранять мир, но и противоречит человеческой добропорядочности.

В среду эта горькая правда настигла нас дважды. Следственная группа под руководством Нидерландов пришла к выводу, что система ПРО земля-воздух, с помощью которой над Украиной в июле 2014 года был сбит самолет Malaysia Airlines (вследствие чего погибло 298 человек) была отправлена из России для поддержки сепаратистов и вернулась в Россию в тот же день. Тем временем, в Сирии, российские и сирийские военные самолеты разрушили две больницы в удерживаемом повстанцами районе Алеппо в рамках наступления, которое угрожает жизни более 250 000 человек в войне, которая уже унесла жизни около 500 тысяч сирийцев.

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Россия изо всех сил пыталась переложить вину за крушение авиалайнера на Украину. Но новый доклад, подготовленный прокурорами из Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, подтверждает выводы, сделанные ранее. Он следует строгим правилам доказывания, использует тщательно проверенные документы и расследует не только развертывание российской ракетной системы, которое стало причиной катастрофы, но и сокрытие Москвой этого факта.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины, Павел Климкин, сообщил The Times, что его правительство намерено привлечь к ответственности как Россию, так и лиц, которые выпустили ракету.

Некоторые западные чиновники обвинили Россию в военных преступлениях, эти обвинения могут начать процесс преследования по международным каналам, даже если Москва блокирует официальное обращение в Международный уголовный суд. Также возможны новые санкции против России. Путин, несомненно, будет бороться с такими действиями, используя свое право вето в Совете Безопасности, но независимо от его ответа, Соединенные Штаты должны оказывать Украине поддержку в ее стремлении привлечь виновных к ответственности.

Похоже, Путина нельзя привлечь к ответственности и в Сирии. В течение нескольких месяцев он делает вид, что ведет переговоры о политическом решении пятилетней гражданской войны между подконтрольным ему президентом Башаром аль-Асадом и повстанцами, которых поддерживают США и некоторые арабские страны. Но, несмотря на просьбы госсекретаря США Джона Керри, который потратил огромное количество времени и усилий, чтобы договориться о двух отдельных (и коротких) перемириях, российские и сирийские силы, при поддержке иранских сухопутных войск, продолжили бойню.

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В последние несколько дней, Путин вновь показал свое истинное лицо. Он осуществил воздушные атаки, в том числе, с применением бетонобойных бомб, которые могут разрушить подземные больницы и зоны безопасности, где ищут убежища гражданские лица. 19 сентября, Россия разбомбила гуманитарный конвой, который, согласно международному праву, не должен становиться мишенью, так же, как больницы и гражданское население.

В среду Керри пригрозил отозвать американскую команду из Женевы, где обе стороны создали центр для сотрудничества в вопросе прекращения огня. Но это заявление, вероятно, не повлияло на ситуацию, и у Керри мало дипломатических козырей, возможно, даже ни одного.

Президент Обама уже давно отказался одобрить прямое военное вмешательство в Сирии. И Путин, возможно, полагает, что Обама вряд ли станет вступать в конфликт с Россией в последние месяцы пребывания на посту и в разгар американского предвыборного сезона. Но поскольку оплот повстанцев в Алеппо находится под угрозой захвата правительственными войсками, представители администрации сказали, что такой ответ сейчас снова на стадии рассмотрения.

Путин мнит себя человеком, выполняющим миссию по восстановлению величия России. Россия действительно может быть большой силой во благо. Но недобросовестное поведение Путина – убийство гражданского населения в Сирии и Украине, аннексия Крыма, хакерские атаки на американские правительственные агентства, подавление инакомыслия в стране – позволяет предположить, что он совершенно не собирается становиться конструктивным партнером и искать мира.