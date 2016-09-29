Министр обороны Польши назвал российскую агрессию против Украины "столкновением цивилизаций"

Он проведет переговоры с главой агентства по противоракетной обороне США Джеймсом Сайрингом, а также председатетем Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джоном Маккейном, передает Радио Польша.

Так, в письме участникам международной конференции, организуемой Center for European Policy Analysis, Мацеревич осудил агрессию России против Украины.

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Агрессивную политику Москвы, наряду с миграционным кризисом и терроситической угрозой он назвал проявлениями "столкновения цивилизаций".

Министр обороны Польши также не исключил, что Москква поддерживает исламский терроризм с целью дестабилизировать Запад.

Ранее Мацеревич заявлял, что российские войска убивают людей в Украине.