Министр обороны Польши назвал российскую агрессию против Украины "столкновением цивилизаций"

15:25, 29 сентября 2016
Политика
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Глава Минобороны Польши Антони Мацеревич во время визита в США осудил агрессию России против Украины.

day.kyiv.ua

Он проведет переговоры с главой агентства по противоракетной обороне США Джеймсом Сайрингом, а также председатетем Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джоном Маккейном, передает Радио Польша.

Так, в письме участникам международной конференции, организуемой Center for European Policy Analysis, Мацеревич осудил агрессию России против Украины.

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Агрессивную политику Москвы, наряду с миграционным кризисом и терроситической угрозой он назвал проявлениями "столкновения цивилизаций".

Министр обороны Польши также не исключил, что Москква поддерживает исламский терроризм с целью дестабилизировать Запад.

Ранее Мацеревич заявлял, что российские войска убивают людей в Украине.

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