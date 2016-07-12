Министр обороны Польши: российские войска убивают людей в Украине

Как сообщает Польское радио, в кулуарах саммита НАТО в Варшаве Мацеревича, который отвечал на вопросы журналистов, попыталась спровоцировать представительница телеканала «Россия».

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Она спросила на русском языке польского министра: «Почему вы назвали Россию главной угрозой для мира в мире?». Мацеревич исправил российскую журналистку, заявив: «Так долго, сколько будет оккупировано независимое Украинское государство. Так долго, сколько будет вести войну против независимого Украинского государства. Так звучит это утверждение, и прошу передать его полностью». После этого Мацеревич подчеркнул: «А сказал я так потому, что это единственное нынче государство в Европе, которое своими военными действиями подрывает мирный европейский порядок. Российские войска убивают в Украине людей, это не может продолжаться».

В ответ российская журналистка попыталась спровоцировать Мацеревича еще раз: «достаточно ли вам одного батальона, чтобы защититься?». Но на это Мацеревич уже не отреагировал.