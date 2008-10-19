Блока НУ-НС уже не существует - Кириленко

Блока «Наша Украина - Народная самооборона» уже формально не существует. Об этом лидер партии «Наша Украина» Вячеслав Кириленко сказал на конференции Донецкой областной организации партии 18 октября.

Он отметил, что в настоящее время большая часть партийцев предлагают идти на выборы, не создавая блока, чтобы не было никаких неожиданностей.

«Мы создали блок из 9 партий, очень большую работу сделали и так далее. Обещали объединиться в одну политическую силу все. Где теперь этот блок? Луценко заявил, что вышел из политической команды президента Ющенко, Народный Рух пребывает в оппозиции к Нашей Украине, 3 депутата – это практически уже БЮТ, Европейская партия, которая состоит из 1 депутата – в БЮТе практически, Партия защитников Отчизны, которая состоит из 1 депутата - в БЮТе практически. Это результат того, что 9 партий создали большой блок и поклялись в верности президенту», - сказал Кириленко.

На пресс-конференции он был уже не так категоричен, отметив, что сейчас просто нет смысла думать о старых блоках, так как президент Виктор Ющенко досрочно прекратил полномочия парламента и политические силы готовятся к созданию уже новых блоков.

«Если парламент соберется в случае какого-то решения на специальное заседание для того, чтобы принять, например, изменения для каких-либо законов, то тогда будут работать блоки и их фракции, но четко на тот срок, который будет определен соответствующими решениями. Поэтому о старом блоке мы думаем меньше», - подчеркнул лидер «Нашей Украины».

Остров