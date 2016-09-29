ГПУ и СБУ просят проверить возможную причастность шахты "Покровское" к финансированию "ДНР"

Об этом он сообщил в своем блоге.

"Не буду уточнять, кто именно из местных поделился информацией, потому что это очень опасно. Но нашел подтверждение этим данным и в СМИ. Следовательно, с большой долей вероятности средства сепаратистам любезно предоставляет Шахтоуправление "Покровское", которое находится в подконтрольном ВСУ Красноармейске. А вот главный офис группы "Донецксталь", к которой принадлежит шахта, базируется в оккупированном Донецке", - сообщил нардеп.

"Согласно госреестру, владеет шахтой бизнесмен с Кипра Динос Паспалидес, "честное" имя которого, кстати, фигурирует в скандальных Панамских документах. Но, очевидно, не все шахтерские деньги прячутся в оффшорах. Часть из них все же доходит до Украины. Точнее - долетает. В виде снарядов", - отметил Береза.

"Группу "Донецксталь" контролирует человек из окружения Януковича - российский олигарх Виктор Нусенкис. В январе 2015 года следователи СБУ в Запорожской области заподозрили его в финансировании террористической "ДНР". Было возбуждено уголовное производство № 22015080000000007 по ч.2 ст.258-5 УК Украины по факту финансирования терроризма по предварительному сговору группой неустановленных должностных лиц холдинга компаний Группы "Донецксталь", в которую входят ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", ЧАО "Макеевкокс", ЧАО "Ясиновский коксохимический завод" и другие филиалы. На некоторое имущество был наложен арест, о чем свидетельствует постановление Апелляционного суда Запорожской области", - подчеркнул нардеп.

В суде было установлено, что отдельными должностными лицами указанных предприятий и другими неустановленными лицами с целью финансового и материального обеспечения террористической организации "Донецкая Народная Республика" через Бердянский морской торговый порт (Запорожская область) перемещено за пределы Украины с последующей реализацией около 37 000 тонн. коксохимической продукции (кокс литейный, коксовый орешек) на сумму 100 млн. грн.

"Схема циничная и наглая. Но каким же было мое удивление, когда я узнал, что вопиющее дело все же замяли еще в сентябре 2015-го. Почему, кто и на каком основании? Хочу спросить у Генпрокурора Юрия Луценко и председателя СБУ Грицака. Требую проверить приведенные факты, а также возможную причастность ШУ "Покровское" к финансированию террористов. В частности, должностных лиц предприятия президента ЧАО Байсарова Леонида Владимировича, директора - Головка Юрия Ивановича и главного инженера - Янжула Алексея Сергеевича", - резюмировал Береза.