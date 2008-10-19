Зарубинский: страну довели до ручки

Блок Литвина выступает за профессионализацию и деполитизацию исполнительной власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Виннице заявил народный депутат из фракции Блока Литвина, заместитель председателя Народной партии Олег ЗАРУБИНСКИЙ.

"Блок Литвина выступает за профессионализацию власти, причем, чтобы это шло с одновременной департизацией власти", - сказал он.

О.ЗАРУБИНСКИЙ считает, что в значительной мере то, что “страну довели до ручки" вызвано как раз педалированием квотно-партийной системы".

"Некоторые министры в жизни не стали бы министрами, если бы они не были партийными активистами и не бегали адъютантами у своего партийного лидера. Как может стать министром человек, который ни одного дня не работал в той, или иной сфере?...", - отметил он.

О.ЗАРУБИНСКИЙ добавил, что сейчас в исполнительной власти можно очень часто встретить случайных людей. "У нас есть министры и народные депутаты, у которых эта должность – первая запись в трудовой книжке. Это абсурд. Это порочная практика, когда родственные, кумовские, дружеские и верноподданические отношения приводят к тому, что абсолютно неподготовленный человек занимает должность или губернатора, или министра, или председателя государственного комитета и т.д.", - считает он.