Лидер донецкой "Батькивщины" дал прогноз на президентские выборы

Победителем следующих президентских выборов в Украине будет Юлия ТИМОШЕНКО, считает народный депутат Украины, глава Донецкой облорганизации ВО «Батькивщина» Геннадий ЗАДИРКО. Об этом он сказал на пресс-конференции в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Г.ЗАДИРКО, «все, что сегодня в политике страны происходит, все происходит в контексте 2010 года – года выборов Президента», и если бы не это предстоящее событие, «такого бы кризиса политического просто не было бы».

По мнению Г.ЗАДИРКО, своими действиями, в том числе и роспуском парламента, Виктор ЮЩЕНКО хочет «просто убрать своего основного конкурента – Юлию Владимировну ТИМОШЕНКО, нашу политическую силу». Говоря о Викторе ЯНУКОВИЧЕ как одном из кандидатов на пост Президента Украины, депутат отметил: «Все сегодня прекрасно понимают, что, при всем уважении, вряд ли представитель Партии регионов будет победителем в следующих президентских выборах».

«Победителем следующих президентских выборов будет Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО», - уверенно заключил Г. ЗАДИРКО.

При этом Г.ЗАДИРКО считает, что В.ЮЩЕНКО не введет в стране прямое президентское правление. «Среди политологов рассматривается такой сценарий событий – введение в Украине прямого президентского правления, но лично моя точка зрения – накануне президентских выборов, а до них осталось совсем немного времени, Президент на это не пойдет», - заявил Г.ЗАДИРКО.