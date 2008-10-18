БЮТ и Партия регионов могли создать техническую коалицию

В Блоке Юлии Тимошенко признают, что серьезные амбиции двух политических сил – БЮТ и Партии регионов - не позволили создать даже техническую коалицию в парламенте. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке народный депутат Украины, член политсовета партии ВО «Батькiвщина» Геннадий ЗАДИРКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он подтвердил, что «создание технической коалиции БЮТ с Партией регионов дало бы возможность обеспечить работу парламента».

«Но, я думаю, что настолько серьезные идеологические противоречия между нашими политическими силами, что это вряд ли бы позволило быть этой коалиции эффективной», - отметил Г.ЗАДИРКО. И добавил: «И я себе не очень представляю, честно говоря, как бы мы могли поделить между БЮТ и Партией регионов должность премьера, а это серьезный вопрос». По его словам, немаловажны и «остальные должности, которые есть в правительстве». «Объективно - амбиции людей, они достаточно серьезны как у той, так и у другой политической силы», - пояснил депутат, но подчеркнул, что основное противоречие этих двух политических сил в идеологии.

«Идеология – это принципиальные вещи. Можно было бы создать эту техническую коалицию теоретически, но практически это оказалось невозможным», - заключил Г.ЗАДИРКО.