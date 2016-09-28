В нынешних условиях имплементация Минских соглашений в ВР маловероятна, – опрос депутатов

Об этом свидетельствуют результаты опроса народных депутатов Украины, которое было проведено в конце сентября 2016 года Институтом Горшенина, передает LB.ua.

Так, почти две трети (59,7 процентов) опрошенных народных депутатов заявили, что не считают Минские соглашения единственным и безальтернативным путем решения конфликта на Донбассе. Лишь 32,5% придерживаются противоположного мнения. 7,8% не смогли ответить на этот вопрос.

Среди законов, которые должны имплементировать Минские соглашения, при нынешних условиях, больше шансов быть принятым имел бы законопроект овыборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей по украинскому законодательству. Но и за него проголосовала лишь четверть опрошенных народных депутатов (24,7%). В то время, когда 57,1% народных избранников высказались против принятия такого закона. 18,2% опрошенных выбрали пункт «затрудняюсь ответить».

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За особый статус ОРДЛО проголосовали 15,6% опрошенных нардепов. Против – 63,6%. Колеблются 20,8% депутатов.

Меньше всего шансов – у закона об амнистии («за» - 11,7%, «против» - 61,0 процент, «затрудняюсь ответить» - 27,3%)

Опрос среди народных депутатов Украины был проведен Институтом Горшенина с 20 по 23 сентября 2016 года. Выборка исследования была разработана с учетом количественного состава фракций Верховной Рады. В опросе приняли участие 163 парламентария. Опрос проводился методом анкетного интервью.