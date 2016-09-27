На заседании Кабмина между Аваковым и Данилюком возникла перепалка, пришлось вмешаться Гройсману (видео)

На заседании правительства Аваков и Данилюк выясняли, почему задерживается перераспределение 97 млн гривень на нужды правоохранителей, передает 112 Украина.

Аваков требовал от Данилюка немедленного ответа, тот уверял, что документы в работе, пока идет поиск денег.

"Сейчас нарабатываются изменения", - пояснил Данилюк.

"Изменения - это изменения, я знаю что 2 месяца у вас в министерстве лежат", - спорил Аваков.

"А у вас на выплату зарплат Нацполиции хватает сейчас?" – поинтересовался министр финансов.

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"Нет, не хватает", - ответил министр внутренних дел.

"Мы одна команда, и у нас есть ограниченный ресурс ", - напомнил Данилюк.

"Мы одно государство", - напомнил Аваков на повышенных тонах.

Тут вмешался председатель правительства Владимир Гройсман: "Коллеги, держите себя в руках, пожалуйста".

Ранее УНИАН сообщал, что во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман публично отчитал вице-премьер-министра Геннадия Зубко.