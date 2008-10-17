Суд по жалобе Ющенко, решающий судьбу выборов, снова перенесли

Киевский апелляционный административный суд перенес на 21 октября на 11.00 рассмотрение жалобы Секретариата Президента Украины на постановление Окружного административного суда столицы, которым приостановлено действие указа Президента о назначении досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам после завершения заседания суда, которое началось в 10.00, сообщила заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК.

Она отметила, что перенос обусловлен необходимостью проведения дополнительных процессуальных действий.

В частности, как пояснила М.СТАВНИЙЧУК, представители БЮТ заявили суду ходатайство о том, что необходимо рассмотреть еще около 100 апелляционных жалоб, которые заявлены в административном иске БЮТ народными депутатами от этой политической силы и обычными гражданами Украины.

Комментируя такой ход событий, М.СТАВНИЙЧУК сказала: «Я вижу в этом прямое затягивание процесса… Для меня абсолютно очевидно, что такие процессуальные действия (со стороны БЮТ – УНИАН) являются четкой попыткой не дать рассмотреть суду апелляцию, по крайней мере, в ближайшие несколько недель».

В то же время, такие действия со стороны БЮТ она объясняет для себя тем, что эта политическая сила понимает, что направила свой иск не по подсудности.

Отвечая на вопрос относительно даты внеочередных выборов (7 декабря), М.СТАВНИЙЧУК сказала: «Я думаю, что сегодня уже действительно критические дни до конца недели для избирательного процесса». При этом она пояснила, что это касается формирования окружных и территориальных избирательных комиссий.

При этом она заметила: «Будем смотреть, как будут разворачиваться события, как действовать дальше». М.СТАВНИЙЧУК также заверила, что в таком случае Президент Виктор ЮЩЕНКО, как и всегда, «в дальнейшем будет действовать конституционным способом».

В свою очередь, представитель в суде от БЮТ, народный депутат Валерий ПИСАРЕНКО сообщил журналистам, что на сегодняшнем заседании БЮТ настаивал, чтобы суд вернулся к процессуальным нормам законодательства, рассмотрев другие апелляционные жалобы.

Он заметил, что до сегодняшнего дня в материалах дела нет ни одного оригинала документов из Окружного административного суда Киева.

Также представитель БЮТ выразил убеждение, что СБУ до сих пор «осуществляет беспрецедентное давление на суды". Он пояснил, что сегодняшнее судебное заседание состоялось «только потому, что не присутствовали сотрудники «Альфы».

В то же время, В.ПИСАРЕНКО не исключил, что последующие рассмотрения дела будут переноситься, «поскольку для того, чтобы обеспечить права участников процесса, а это более 100 человек, суд должен работать днями и ночами», однако, напротив, суд избрал малый промежуток времени.

Как заметил представитель БЮТ, Президент не может прекратить деятельность парламента, распустив его раньше, чем 23 ноября.