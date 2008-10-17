Досрочные выборы: сегодня судебного решения не будет?

Киевский апелляционный административный суд в пятницу должен возобновить слушание по жалобе секретариата президента на постановление Окружного административного суда столицы относительно приостановки действия указа о внеочередных парламентских выборах. В то же время члены руководства Центризбиркома говорят, что опоздание с началом избирательной кампании на неделю не позволит подготовиться к выборам до 7 декабря.

Представитель юридической депутатской группы фракции БЮТ Святослав Олийнык советует не ждать в пятницу какого-то судебного вердикта. По его словам, для любого решения с соблюдением всех процессуальных норм суду просто не хватит времени. Как объяснил Олийнык, обжалование президентской стороной решения Окружного административного суда не касается законности президентского указа, а лишь факта принятия иска БЮТ к рассмотрению:

«Дерзкими выглядят действия президента, когда он ликвидирует суд, увольняет судью еще и дает команду возбудить уголовное дело в момент, когда дело, где президент является стороной, находится в производстве в суде».

Накануне министр внутренних дел Юрий Луценко заявил о вмешательстве в деятельность судей Киевского апелляционного административного суда и привел в качестве доказательства списки телефонных разговоров должностных лиц президентского секретариата и судей. В свою очередь, Юлия Тимошенко снова заявила, что готова «пойти на любые условия» чтобы избежать внеочередных выборов.

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