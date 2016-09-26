Луценко уволил главного бухгалтера ГПУ - СМИ

Об этом сообщил источник в Генпрокуратуре, передает "Украинская правда".

По словам собеседника УП, Ерхова подпадала под люстрацию. Отмечается, что проверка Счетной палаты бухгалтерии ГПУ нарушений не обнаружила.

Ерхова подала заявление на увольнение сама, генпрокурор подписал распоряжение 20 сентября.

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В октябре 2015 года издание "Наші гроші" писало, что экс-генпрокурор Виктор Пшонка в 2013 году слил фиктивной компании 68 миллионов. По данным журналистов, в тот же год семья главбуха ГПУ купила две квартиры в новостройке на Печерске.