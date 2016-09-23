Луценко: директор ГП "Коневодство Украины" задержан при получении взятки в $30 тысяч

Об этом на своей странице в Facebook написал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Главное следственное управление ГПУ вместе с СБУ задержала на горячем, при получении второго транша 30 тысячной валютной взятки директора ГП "Коневодство Украины", которое хозяйничает на 45000 га государственной земли", - говорится в сообщении.

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Также правоохранители задержали посредника. Луценко отметил, что злоумышленники подозреваются в попытке незаконного вывода земельных массивов.

В 2015 году ГП "Коневодство Украины" вошло в список предприятий, которое подлежит приватизации. Директором компании на конкурсной основе был назначен Денис Птушко.