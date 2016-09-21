Порошенко: следующий генсек должен без компромиссов действовать по уставу ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении в ходе общих прений Генеральной ассамблеи ООН.

«В этом году мы будем назначать следующего генерального секретаря ООН. Я считаю, что кандидат на эту важную должность, в дополнении к его или ее высоким профессиональным качествам, должен, в первую очередь, без компромиссов относиться к уставу ООН, во-вторых, должен быть готов решительно использовать все инструменты и средства, которые есть в его распоряжении, в том числе те, которые предусмотрены в соответствии со статьей 99 Устава ООН, в случае возникновения угрозы миру и безопасности», - заявил он.

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«Мы ожидаем, что как Совет безопасности, так и Генеральная ассамблея, сделают правильный выбор», - добавил он.

Порошенко отметил, что Украина как действующий непостоянный член Совета безопасности будет неустанно работать над этой целью.

Как сообщал УНИАН, в ходе 71-й сессии Генассамблеи ООН планируется избрание нового генерального секретаря организации, который с 1 января 2017 сменит Пан Ги Муна.