Новый бюджет призван сохранить централизацию власти - Скоцик
Анализ проекта бюджета на 2017 год представлен в парламенте позволяет сделать предположение, что главный финансовый инструмент используют для контроля за местными советами.
Об этом заявил председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик, комментируя проект бюджета на 2017 год.
“Что сразу бросается в глаза это увеличение почти вдвое финансирования областных государственных администраций, а также то, что практически не изменилась налоговая база для наполнения бюджетов местных общин. Таким образом, речь идет больше о бюджете “централизации”, чем о бюджете “децентрализации”. Такая бюджетно-финансовая политика призвана сохранить контроль центральной власти за местным самоуправлением”, - убежден Виталий Скоцик.
Политик отметил, что в большинстве развитых стран от 40 до 70% налогов остаются и распределяются на местах.
“В Украине противоположная ситуация. Пока нет финансовой независимости местных общин, не стоит ожидать существенных изменений в качестве жизни населения. Без денег не будет улучшать медицинское обслуживание, не будет денег на образование, дороги и реформы. Внесение “подачек” в виде разного рода субвенций ежегодно — это всего лишь намек для местного самоуправления быть покорным”, - отметил Виталий Скоцик.
Председатель Аграрной партии Украины подчеркнул, что децентрализация должна происходить вместе с налоговой и бюджетной реформой.
“Необходимо начать с принципа, когда большинство средств остается на местах, потому что именно местное самоуправление является самым близким к людям и призвано решать большинство хозяйственных проблем. Бюджет, к сожалению, подтверждает принцип, когда средства дают в первую очередь тем, кого контролирует президент и правительство”, - сказал Виталий Скоцик.