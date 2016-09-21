Новый бюджет призван сохранить централизацию власти - Скоцик

Об этом заявил председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик, комментируя проект бюджета на 2017 год.

“Что сразу бросается в глаза это увеличение почти вдвое финансирования областных государственных администраций, а также то, что практически не изменилась налоговая база для наполнения бюджетов местных общин. Таким образом, речь идет больше о бюджете “централизации”, чем о бюджете “децентрализации”. Такая бюджетно-финансовая политика призвана сохранить контроль центральной власти за местным самоуправлением”, - убежден Виталий Скоцик.

Политик отметил, что в большинстве развитых стран от 40 до 70% налогов остаются и распределяются на местах.

“В Украине противоположная ситуация. Пока нет финансовой независимости местных общин, не стоит ожидать существенных изменений в качестве жизни населения. Без денег не будет улучшать медицинское обслуживание, не будет денег на образование, дороги и реформы. Внесение “подачек” в виде разного рода субвенций ежегодно — это всего лишь намек для местного самоуправления быть покорным”, - отметил Виталий Скоцик.

Председатель Аграрной партии Украины подчеркнул, что децентрализация должна происходить вместе с налоговой и бюджетной реформой.

“Необходимо начать с принципа, когда большинство средств остается на местах, потому что именно местное самоуправление является самым близким к людям и призвано решать большинство хозяйственных проблем. Бюджет, к сожалению, подтверждает принцип, когда средства дают в первую очередь тем, кого контролирует президент и правительство”, - сказал Виталий Скоцик.