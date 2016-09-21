Трамп проигнорировал предложение Порошенко о встрече - СМИ

Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy.

"Пресс-секретарь администрации украинского президента сообщил Foreign Policy, что они обратились и к Трампу, и к его "демократическому" конкуренту, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, относительно встречи с Порошенко. По словам официального представителя, только Клинтон сказала "да" и посидела с президентом в понедельник. Кампания Трампа не дала четкого ответа", - говорится в статье.

При этом кампания Трампа не смогла предоставить изданию комментарий по этому вопросу.

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Однако отмечается, что согласно графику "республиканского" кандидата, он уже отправился в Северную Каролину и планирует быть оставшуюся часть недели в Огайо и Пенсильвании, а не в Нью-Йорке, где сессия Генеральной ассамблеи ООН заканчивается 26 сентября, в день первых дебатов кандидатов в президенты США.

Напомним, 19 сентября Порошенко встретился с Клинтон.

В ходе встречи собеседники согласились, что в противостоянии российской агрессии важным является укрепление трансатлантического единства и солидарности с Украиной, также была отмечена действенность санкционной политики против России.

Порошенко поблагодарил Клинтон за постоянную и твердую поддержку Украины.