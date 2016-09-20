Обама на заседании Генассамблеи ООН: Мы видим попытки России силой восстановить былую славу
19:47, 20 сентября 2016Политика
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Президент США Барак Обама на выступлении в Генассамблее ООН заявил, что Россия пытается восстановить свою славу силой.
REUTERS
Цитату президент США приводят журналисты в Twitter.
«Мы видим, что Россия пытается вернуть былую славу силой», - сказал Обама.
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Прямая трансляция сессии идет на сайте ООН.
Речь Обамы на заседании Генассамблеи ООН - это восьмая и последняя речь на посту президента США.
Как сообщал УНИАН, ранее глава МИД Украины заявил, что в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН состоится встреча президентов Петра Порошенко и Барака Обамы.
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