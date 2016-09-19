Порошенко сегодня выступит на заседании Генассамблеи ООН
15:16, 19 сентября 2016Политика
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Президент Петр Порошенко выступит на заседании высокого уровня, посвященном увеличению потоков беженцев и мигрантов, Генеральной ассамблеи ООН.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.
Это произойдет сегодня, 19 сентября, ориентировочно в 18.30 – 18.45 (мск).
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71-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН начала работу в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке 13 сентября в 22.00 по Киеву, открывшись минутой молчания. Председателем 71-й сессии избран дипломат из Фиджи Питер Томсон.
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