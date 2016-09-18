Порошенко в ходе визита в США примет участие в саммите Совбеза ООН

Об этом сообщает пресс-служба президента.

В сообщении сказано, что в ходе визита Порошенко также выступит с речью в ходе общих дебатов 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и примет участие в заседании высокого уровня, посвященном проблеме беженцев и мигрантов.

«На полях Генеральной ассамблеи ООН запланировано проведение ряда двусторонних встреч президента Украины с иностранными лидерами, в частности Турции, Японии, Новой Зеландии, Аргентины, Катара и другими», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что отдельное внимание во время визита будет уделено вопросам углубления отношений стратегического партнерства Украины с США. В этом контексте Порошенко встретится с американским руководством, представителями ведущих деловых и политологических кругов страны.

Также программой визита предусмотрена традиционная встреча президента с украинской общиной в США.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, министр Павел Климкин во время рабочего визита украинской делегации в США, который начался сегодня, будет представлять Украину в заседаниях высокого уровня Совбеза ООН по авиационной безопасности и Совместной следственной группы по расследованию авиакатастрофы MH-17.

«Участие делегации в мероприятиях высокого уровня 71-й сессии Генеральной ассамблеи ООН станет возможностью продемонстрировать активную и последовательную позицию Украины на защиту ключевых, базовых ценностей Устава ООН, предоставить всестороннюю информацию о ситуации, которая происходит в и вокруг Украины, в частности в части незаконной аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины со стороны РФ», - говорится в сообщении.

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Кроме участия в программе визита президента Украины, Климкин официально будет представлять Украину в заседаниях ГУАМ и ГУАМ+.

В рамках программы визита также запланировано подписание соглашения о взаимной отмене визовых требований с Сент-Китс и Невисом.

Как сообщал УНИАН, 71-я сессия Генассамблеи ООН начала работу в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке 13 сентября. Председателем 71-й сессии избран дипломат из Фиджи Питер Томсон.

Порошенко ожидает, что Генассамблея ООН примет резолюцию по нарушениям прав человека во временно оккупированном Россией Крыму.

Генеральная ассамблея ООН является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов организации, каждая из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством.