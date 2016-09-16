Украина подаст в Генассамблею ООН проект резолюции о нарушении Россией прав человека в Крыму

Об этом Ельченко сообщил в Twitter во время общения с пользователями микроблога.

"В начале работы 3-го Комитета ГА ООН в октябре", - сообщил Ельченко, отвечая на вопрос, когда в Генассамблее будет представлена новая резолюция по правам человека во временно оккупированном Крыму.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко ожидает от 71-й сессии Генассамблеи ООН принятия резолюции по нарушениям прав человека в оккупированном Россией Крыму.

"Ключевая цель - обеспечить такое состояние, чтобы цена оккупации росла", - добавил президент.