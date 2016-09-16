Украина подаст в Генассамблею ООН проект резолюции о нарушении Россией прав человека в Крыму
16:37, 16 сентября 2016Политика
1070 1
Председатель Постоянного представительства Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что Киев подаст в начале октября в Генассамблею ООН проект резолюции о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму.
Ельченко анонсировал резолюцию Украины к Генассамблее ООН по Крыму / Фото УНИАН
Об этом Ельченко сообщил в Twitter во время общения с пользователями микроблога.
"В начале работы 3-го Комитета ГА ООН в октябре", - сообщил Ельченко, отвечая на вопрос, когда в Генассамблее будет представлена новая резолюция по правам человека во временно оккупированном Крыму.
Читайте такжеКлимкин о "дорожной карте" для Донбасса: ее нужно утвердить в "нормандском формате" с четкими требованиями к РФ
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко ожидает от 71-й сессии Генассамблеи ООН принятия резолюции по нарушениям прав человека в оккупированном Россией Крыму.
"Ключевая цель - обеспечить такое состояние, чтобы цена оккупации росла", - добавил президент.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter